Así se jugarán los octavos de final del Mundial de Clubes

Con los triunfos del Al Hilal 2-0 al Pachuca y el Real Madrid 3-0 al Salzburg ya quedaron definidos los octavos de final del Mundial de Clubes.

Así quedaron los cruces de los octavos de final:

Palmeiras vs. Botafogo sábado 10 a. m.

Benfica vs. Chelsea sábado 2 p. m.



PSG vs. Inter Miami domingo 10 a. m.



Flamengo vs. Bayern Múnich domingo 2 p. m.



Inter de Milán vs. Fluminense lunes 1 p. m.

Manchester City vs. Al Hilal lunes 7 p. m.

Real Madris vs. Juventus martes 1 p. m.



Borussia Dortmund vs. Monterrey martes 7 p. m.

Los cuartos de final se jugará el viernes 4 y sábado 5 de julio, mientras que las semifinales serán el martes 8 y miércoles 9 de julio.

La final se realizará el domingo 13 de julio.