Así fue el detrás de cámaras de la icónica foto de la final del Mundial de Clubes

Probablemente, usted observó la imagen en redes sociales. Cole Palmer y Dembelé, dos de las figuras más emblemáticas del Chelsea y PSG sentados en una viga del Rockefeller Center de Nueva York.

La imagen hizo recordar la icónica fotografía de 1932 donde se ve a 11 obreros que ayudaron a levantar el emblemático edificio, se les ve descansar y tomar su almuerzo sentados en una viga de acero a 200 metros de altura.

La FIFA decidió organizarla con Palmer y Dembelé, como representantes de los finalistas del Mundial de Clubes.

DAZN, una de las plataformas de streaming que transmitió el certamen, publicó el detrás de cámaras de la que ya será una imagen para el recuerdo.

Behind the scene video of Cole Palmer and Dembele 🔟🎥 #CWC pic.twitter.com/TI9n7SKIbd

The filming of Cole Palmer and Ousmane Dembele on top of the Rockefeller Center in NYC #CFC pic.twitter.com/CU4miFVHJS