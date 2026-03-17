Ya está definido quién interpretará la canción del Mundial 2026

La FIFA oficializó a los encargados de interpretar uno de los temas principales rumbo a la Copa del Mundo 2026: el mexicano Carín León y el estadounidense Jelly Roll, quienes unirán talentos en el sencillo Lighter, previsto para lanzarse el próximo 20 de marzo.



Con el torneo cada vez más cerca, la organización del Mundial compartió un adelanto del tema, que formará parte del álbum oficial del evento y que reunirá a artistas de distintas partes del mundo.



La canción cuenta con la producción del canadiense Cirkut, lo que completa la participación de representantes de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.



El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio en Ciudad de México, donde la selección local enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de una edición sin precedentes.

