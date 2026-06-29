"¿Y si sí?" y Juan Gabriel: el fenómeno que pone a soñar a México en el Mundial

México logró clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo con un pleno de victorias, nueve puntos en tres partidos. Cada triunfo fue una verdadera locura en todo el país, especialmente en Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

Comencemos con la frase: "¿Y si sí?"

Inició en redes sociales y poco a poco fue tomando fuerza en comunicadores, creadores de contenido y en afición: ahora es viral.

"Yo sé que no, pero... ¿Y si sí?", es la frase completa de los mexicanos y los pone a soñar en la cita mundialista en su casa.

El dicho se consolidó muy rápido como una expresión colectiva con mucha fuerza.

El partido de los aztecas de 16vos de final será este martes a las 7 p. m. frente a Ecuador.

Ahora es el turno de "El Divo de Juárez": hay que observar la locura que han sido los festejos de locura con la música de Juan Gabriel.

Un Mundial en México sin mariachi, sin la camiseta verde y sin la música de JuanGa es imposible.

Todo inició con la lista de convocados a la competencia, que la Federación Mexicana de Fútbol hizo un video en el que se decían los nombres de los jugadores con la voz de Roberto Gómez Bolaños, por medio de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, un aficionado utilizó la canción "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel y la respuesta de la afición fue increíble.

Además hay dos canciones que han tenido un repunte muy grande en pleno 2026: gracias a las trompetas de estas dos versiones: "Hasta que te conocí" y "Así fue", ambas interpretaciones en Bellas Artes.

Incluso hasta memes ha generado.