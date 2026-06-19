¿Y si los hombres japoneses limpiaran también en casa y no solo en el estadio?

Tokio, Japón | Las imágenes de los aficionados de los Samuráis Azules limpiando los estadios del Mundial 2026 antes de abandonarlos les han valido elogios, pero en Japón una publicación viral cuestiona que los hombres pocas veces hacen lo mismo en sus hogares.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) celebró esta semana en la red social X los "modales impecables" de los aficionados japoneses, quienes recogían de forma escrupulosa sus desechos en las gradas tras los partidos.

Las imágenes de aficionados vestidos de azul asegurándose de no dejar basura se han multiplicado en redes sociales, pero un mensaje viral en X matizó esas acciones.

"Los hombres japoneses figuran entre los que menos tiempo dedican a las tareas domésticas en todo el mundo", asegura la publicación, que acumula 1,9 millones de visualizaciones.

"Háganlo también en casa", añade el mensaje, acompañado de una ilustración satírica en la que un aficionado limpia con orgullo el estadio, pero que, al llegar a su hogar, se tira en el sofá, indiferente ante una pila de ropa y una mujer que lava los platos.

Según datos de 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los hombres japoneses participan mucho menos en las tareas domésticas. Las mujeres dedican 5,5 veces más tiempo que ellos al trabajo no remunerado, como hacer compras, limpiar el hogar o cuidar a los hijos.

Esa diferencia es considerablemente mayor que en países como Reino Unido, Francia o Estados Unidos, donde las mujeres dedican, respectivamente, 1,8, 1,7 y 1,6 veces más tiempo que los hombres a las labores domésticas.

Los partidarios de la iniciativa de limpiar los estadios la presentan como una muestra del altruismo cultural japonés, aunque también hay quienes consideran que se trata de una actuación.

En redes sociales, las opiniones están divididas.

"Las mujeres que sufren con maridos que nunca limpian deberían ponerles también en casa las camisetas de la selección", opinó una internauta.

"Es una generalización excesiva: no todos los hombres japoneses son así", escribió otro usuario.



