¿Y por qué no? Cabo Verde sueña con una hazaña ante Argentina en el Mundial 2026

Houston, Estados Unidos | Cabo Verde asegura que tiene la calidad, el corazón y el respaldo de la familia del fútbol internacional mientras se prepara para intentar dar la mayor sorpresa del Mundial 2026 frente a la Argentina de Lionel Messi en los dieciseisavos de final.

La debutante selección africana se enfrentará a la vigente campeona del mundo en Miami el 3 de julio y, sobre el papel, Argentina parte como clara favorita para avanzar a los octavos de final.

Sin embargo, Cabo Verde, la nación más pequeña que ha alcanzado una fase de eliminación directa en un Mundial, ya desafió los pronósticos tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita durante la fase de grupos.

Deroy Duarte, centrocampista nacido en Países Bajos, afirmó: "Nuestro primer objetivo era ir al Mundial, el segundo era superar la fase de grupos, y eso fue lo que conseguimos".

"Todo es un honor y una recompensa, y vemos a Argentina como otra oportunidad para hacer historia", agregó el volante del Ludogorets de Bulgaria.

"Al final del partido, veremos"

"¿Y por qué no? Vamos a darlo todo y luego, al final del partido, veremos", aseguró con optimismo.

Cabo Verde, un archipiélago frente a la costa atlántica de África con poco más de 500.000 habitantes, llegó a su primer Mundial ocupando el puesto 67 del ranking de la FIFA, con la mayoría de los pronósticos en su contra.

No obstante, el crecimiento del combinado africano ha sido fruto de un proyecto a largo plazo, apoyado en la incorporación de futbolistas de su amplia diáspora.

De los once titulares que lograron el empate 0-0 frente a Arabia Saudita en Houston, seis nacieron fuera del país: tres en Países Bajos y los otros en Irlanda, Francia y Portugal.

"Sueño hecho realidad"

Cabo Verde envió un aviso desde su debut, cuando el portero Vozinha, de 40 años, fue la gran figura en el empate sin goles frente a la campeona de Europa, España.

Después confirmó su nivel al igualar 2-2 con el bicampeón mundial Uruguay bajo la dirección de Bubista, exinternacional caboverdiano conocido por ese único nombre.

En la última jornada de la fase de grupos, los africanos sabían que un empate ante Arabia Saudita, combinado con una victoria de España sobre Uruguay, les permitiría avanzar.

Cumplieron con su parte y luego vivieron minutos de máxima tensión sobre el césped, reunidos alrededor de un teléfono móvil para seguir el desenlace del otro encuentro.

España venció 1-0 a Uruguay y la selección caboverdiana celebró una clasificación histórica entre lágrimas de jugadores y aficionados.

En la capital, Praia, miles de personas permanecieron despiertas hasta altas horas de la madrugada para seguir la hazaña.

"Desde el principio dijimos que uno de nuestros objetivos era mostrar nuestro país al resto del mundo", declaró Bubista, envuelto en la bandera de Cabo Verde.

Derrotar a Argentina sería una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales, pero Vozinha confía plenamente en su selección.

"Quizá para muchos de ustedes los jugadores de Cabo Verde no sean lo suficientemente buenos", dijo el arquero. "Pero vinimos aquí para demostrar que tenemos mucha calidad".

Duarte aseguró que sienten el respaldo de aficionados de distintos países.

"Hemos recibido mucho apoyo de gente de diferentes lugares. Así es la gente de Cabo Verde: nos gusta recibir a las personas y tratarlas como si fueran de los nuestros", afirmó.

El futbolista, nacido en Róterdam, confesó que enfrentarse a Argentina representa "un sueño hecho realidad".

"¡Qué partido! Siempre veía a Argentina por televisión cuando era pequeño", comentó el jugador de 26 años. "Es un momento especial, un partido especial".

"Pero el balón sigue siendo redondo. Jugamos contra España y Uruguay y empatamos, así que ¿por qué no?".



