Xhaka, Embolo y Akanji lideran a Suiza en el Mundial

Suiza estará liderada en el Mundial 2026 por su emblemático capitán Granit Xhaka, que disputará de manera consecutiva su séptima fase final de un gran torneo, acompañado por Manuel Akanji, Breel Embolo y Denis Zakaria.



Al frente de la selección desde el verano de 2021, Murat Yakin anunció este miércoles una lista sin grandes sorpresas, a excepción de la presencia de Zeki Amdouni.



El delantero del Burnley, que aún debe recuperar ritmo y sensaciones, solo ha jugado 45 minutos esta temporada, después de romperse el verano pasado en un entrenamiento los ligamentos cruzados de una rodilla.



"Todavía no está al 100%, pero sabe cómo jugamos, conoce los sistemas, los automatismos, su papel", argumentó el seleccionador el miércoles ante la prensa, ensalzando la polivalencia del delantero centro de 25 años.



Pese a un plantel limitado, para un pequeño país montañoso de 6,6 millones de ciudadanos apasionados por el esquí y el hockey, Suiza se ha instalado entre las selecciones europeas más regulares en la Copa del Mundo.



Presente en la fase final sin interrupción desde el Mundial 2006 en Alemania, ha alcanzado los octavos de final en los tres últimos torneos, aunque su Mundial 2022 en Catar terminó con un contundente 6-1 ante Portugal.



Tras dos partidos de preparación, el 31 de mayo contra Jordania y luego el 6 de junio contra Australia, la Nati comenzará la fase de grupos el 13 de junio contra Qatar, en San Francisco.



En el grupo B, se enfrentará después a Bosnia y Herzegovina el 18 de junio, y luego a Canadá el día 24.



- Convocatoria de Suiza (26):



Porteros (3): Gregor Kobel (Borussia Dortmund/GER), Marvin Keller (Young Boys/SUI), Yvon Mvogo (FC Lorient/FRA)



Defensas (8): Ricardo Rodriguez (Betis/ESP), Silvan Widmer (Maguncia/GER), Manuel Akanji (Inter/ITA), Miro Muheim (Hamburgo/GER), Nico Elvedi (Mönchengladbach/GER), Aurèle Amenda (Eintracht Fráncfort/GER), Luca Jaquez (Stuttgart/GER), Eray Cömert (Valencia/ESP)



Centrocampistas (9): Johan Manzambi (Friburgo/GER), Granit Xhaka (Sunderland/ENG), Remo Freuler (Bolonia/ITA), Denis Zakaria (Mónaco, FRA), Ardon Jashari (AC Milan/ITA), Michel Aebischer (Pisa SC/ITA), Djibril Sow (Sevilla FC/ESP), Christian Fassnacht (Young Boys, SUI), Fabian Rieder (Augsburgo/GER)



Attaquants (6): Noah Okafor (Leeds United/ENG), Dan Ndoye (Nottingham Forest/ENG), Zeki Amdouni (Burnley/ENG), Breel Embolo (Stade Rennais/FRA), Ruben Vargas (Sevilla FC/ESP), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/GER)