Vozinha, portero de Cabo Verde, causa furor en redes sociales

La exposición mediática de una Copa del Mundo resulta sorprendente. Como ejemplo aparece el caso del portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, de 40 años.



Sus intervenciones frente a la poderosa España (0-0) permitieron al arquero pasar de 50.000 seguidores en Instagram a rozar los 10 millones.



Vozinha fue designado como el mejor jugador del partido, reconocimiento merecido para el encargado de frustrar las opciones de gol de una de las candidatas al título mundial.

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Pero…¿quién es Vozinha?

Vozinha significa “abuelito”. A sus 40 años figura entre los futbolistas con mayor experiencia en la máxima cita del balompié.

El guardameta milita en el Chaves, club de la segunda división de Portugal.

"Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad, trabajamos mucho para este gran día", comentó el jugador a DAZN.

El próximo reto de Cabo Verde frente a Uruguay será este domingo a las 4 p. m.