Video: Jugadores de Sudáfrica recibieron este millonario premio por empatar en el Mundial

Los jugadores de Sudáfrica recibieron joyas valoradas en $50.000 (₡22 millones de colones) como premio por empatar 1-1 frente a Chequia.

La firma Icebox publicó un video en sus redes sociales en el que se aprecia a los jugadores recibiendo su regalo.

Sudáfrica ocupa el último lugar del Grupo A con 1 punto, por abajo de México (6 puntos), Corea del Sur (3 puntos) y Chequia (1 punto).

Los sudafricanos jugarán este este miércoles a las 7 p. m. ante Corea del Sur.