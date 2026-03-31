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Video: Hasta el árbitro tuvo que ser sustituido en repechaje entre Congo y Jamaica

El silbatero Facundo Tello salió sustituido. Su campo lo ocupó Darío Herrera.

Congo vs. Jamaica. AFP
Congo vs. Jamaica. AFP
Por Daniel Jiménez 31 de marzo de 2026, 17:47 PM

El árbitro argentino Facundo Tello tuvo que ser sustituido en el juego entre Congo y Jamaica por el repechaje internacional.

El juego terminó 0-0 y se fue hasta los tiempos extras. Terminó 1-0 a favor de los congeleños, quienes clasificaron al Mundial.

Tello presentó un problema muscular en la pantorrilla de la pierna izquierda y salió del campo muy afligido al minuto 111.

Su lugar lo ocupó el también argentino Darío Herrera.

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