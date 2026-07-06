Victoria de Inglaterra en el Azteca la mete en un exclusivo club en el que también está La Sele

Inglaterra venció 2-3 este domingo a México en el Estadio Azteca y consiguió así avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto inglés logró imponerse en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y se convirtió en apenas la tercera selección en salir victoriosa de manera oficial en este estadio, uniéndose a un reducido grupo en el que también figuran Costa Rica y Honduras.

La primera caída oficial de México en el Azteca se produjo el 16 de junio de 2001, cuando Costa Rica sorprendió al Tri con un triunfo 2-1 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

Aquella tarde, dos goles de Rolando Fonseca y Hernán Medford se encargaron de derribar el mito del Coloso de Santa Úrsula, lo que generó el primer “Aztecazo” en una eliminatoria que fue histórica para la Tricolor, pues quedó en el primer lugar por encima de los propios mexicanos y los Estados Unidos.

Doce años más tarde, el 6 de septiembre de 2013, fue Honduras quien silenció el Estadio Azteca tras imponerse también 2-1, en otro compromiso correspondiente a las eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2014.

Ahora, el 5 de julio de 2026, Inglaterra inscribió su nombre en esa exclusiva lista al derrotar 3-2 a México, eliminándolo del Mundial 2026 y consolidando una marca histórica en el Estadio Azteca.

Las únicas derrotas oficiales de México en el Estadio Azteca

16 de junio de 2001: México 1-2 Costa Rica (eliminatoria mundialista).

6 de septiembre de 2013: México 1-2 Honduras (eliminatoria mundialista).

5 de julio de 2026: México 2-3 Inglaterra (octavos de final del Mundial 2026).



