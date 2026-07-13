¿VAR-gentina? Las teorías conspirativas se multiplican antes de las semifinales del Mundial

Atlanta, Estados Unidos | La brillante actuación de Lionel Messi ha impulsado a Argentina hasta las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra este miércoles en Atlanta.

Sin embargo, el recorrido de los campeones del mundo también ha estado rodeado de teorías conspirativas en redes sociales e internet que sostienen, sin pruebas, que el equipo ha sido favorecido por decisiones arbitrales.

Las redes sociales se han llenado de videos generados con inteligencia artificial y de memes que alimentan esta narrativa, ya sea con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Messi abrazándose sobre la cubierta del Titanic al estilo de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, o con el rostro de Infantino superpuesto sobre el Sol de Mayo de la bandera argentina.

Desde decisiones arbitrales polémicas hasta afirmaciones de un supuesto camino favorable hacia la final, la AFP repasa los principales episodios que han dado pie a estas teorías.

Messi se libra de la roja

En la victoria de Argentina sobre Argelia en la fase de grupos, cuando la Albiceleste ganaba 1-0, Messi impactó con los tacos la pantorrilla derecha y el tendón de Aquiles del capitán argelino, Aïssa Mandi, en el minuto 30.

El árbitro polaco Szymon Marciniak señaló falta a favor de Argelia, pero no mostró ninguna tarjeta a Messi, quien posteriormente firmó un triplete.

Varios analistas sostuvieron que el argentino debió ser expulsado por juego brusco grave.

"En mi opinión, debió ser tarjeta roja", afirmó el analista de ESPN y exdefensa del Manchester City Nedum Onuoha. "Messi sabía que había hecho algo que podía meterlo en problemas. Personalmente, creo que es roja".

El exárbitro alemán Patrick Ittrich coincidió.

"Para mí, eso es tarjeta roja. Tenemos varios ejemplos de la Bundesliga en los que eso se castigó con roja. Según la letra del reglamento, es roja. Si lo hubiera visto así en el campo, habría mostrado la roja".

La Federación Argelina de Fútbol presentó posteriormente una queja oficial ante la FIFA por una "injusticia arbitral".

Egipto clama robo

Argentina protagonizó una de las mayores remontadas de la historia del Mundial al vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final, luego de ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 79.

Los jugadores y el cuerpo técnico egipcios cuestionaron varias decisiones del árbitro francés François Letexier, al considerar que favorecieron al conjunto argentino.

La acción más polémica fue la anulación de un gol de Mostafa Zico tras una revisión del VAR, que detectó una falta previa sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

Varios especialistas cuestionaron si el VAR excedió sus funciones.

"El VAR estaba buscando algo con demasiada minuciosidad para intentar anular el gol de Egipto", opinó el exárbitro inglés Mark Clattenburg.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, también aseguró que su equipo debió recibir un penal antes del gol de la victoria argentina, anotado por Enzo Fernández.

"Parece que ha habido presión por parte del lado argentino sobre el árbitro que ha provocado este desenlace", afirmó.

"¿Quizá querían mantener a los campeones del mundo en el torneo? ¿Quizá querían que Messi siguiera en la lucha? En el fútbol, a veces hay factores externos que van más allá de los aspectos técnicos", añadió a BeIN Sports.

El jefe del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, rechazó las acusaciones por considerarlas "infundadas".

Una decisión clave del VAR

Otra intervención del VAR fue determinante en la victoria 3-1 de Argentina sobre Suiza en la prórroga de los cuartos de final.

En el minuto 70, el árbitro portugués João Pinheiro mostró tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes por una falta sobre Breel Embolo.

Sin embargo, una revisión mediante la nueva regla sobre identidad equivocada permitió determinar que Embolo había simulado la acción.

Como el delantero suizo ya tenía una tarjeta amarilla, recibió la segunda amonestación y fue expulsado, dejando a Suiza con diez jugadores.

Argentina terminó asegurando la clasificación en el tiempo extra.

"Fuimos castigados por una norma que, en mi opinión, es completamente inaceptable", declaró el seleccionador suizo, Murat Yakin.

Otros analistas defendieron la decisión arbitral.

"Si quieren argumentar que la FIFA está amañando el Mundial a favor de Lionel Messi y Argentina, van a tener que hacerlo mejor que esto", escribió la columnista de USA Today, Nancy Armour.

¿Un sorteo benévolo?

Los críticos del recorrido de Argentina también señalan el nivel de sus rivales como una muestra de supuesto favoritismo.

Antes de enfrentar a Inglaterra en semifinales, el conjunto albiceleste no había jugado contra ninguna selección ubicada por encima del puesto 19 del ranking de la FIFA.

Tras liderar un grupo con Argelia, Jordania y Austria, sus rivales en la fase eliminatoria fueron Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Ello responde, en gran medida, a la decisión de la FIFA de ubicar a las cuatro mejores selecciones del ranking como cabezas de serie para evitar que se cruzaran antes de las semifinales.

Inglaterra tampoco ha enfrentado hasta ahora a un rival del top 10, mientras que Francia eliminó a Marruecos, séptima del ranking, en cuartos de final.

Por su parte, España ha tenido el recorrido más exigente, tras dejar en el camino a Portugal y Bélgica, quinta y novena del ranking de la FIFA, respectivamente.



