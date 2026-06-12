¿Un Mundial con más selecciones? Infantino dice que hay "discusiones" sobre ampliar cupos

"Tal vez Italia clasifica", ironizó el presidente de la FIFA, el suizo-italiano Gianni Infantino, al ser consultado sobre una eventual ampliación del Mundial de 48 a 64 selecciones para la edición de 2030.



Tetracampeona mundial, la Azzurra se quedó fuera en Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, Norteamérica 2026, la primera edición del torneo ampliado a 48 equipos.



"Hemos tenido discusiones sobre ampliar a 64 equipos. Ese asunto fue presentado al Consejo de la FIFA", dijo Infantino el jueves al canal digital brasileño CazéTV antes del partido inaugural del Mundial 2026, ganado 2-0 por México ante Sudáfrica.



"¡Tal vez Italia clasifica con 64 selecciones o quizá podríamos llegar a 208!", agregó el dirigente con una carcajada, en una breve entrevista a su entrada al Estadio Azteca, en Ciudad de México.



El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, impulsa una propuesta para que el Mundial de 2030 tenga 64 selecciones con motivo del centenario de su primera edición: Uruguay 1930.



Parte de ese evento se hará en Paraguay, Uruguay y Argentina como un guiño a la historia del torneo, pero sus sedes principales serán España, Portugal y Marruecos.



"Tenemos que ver primero cómo va esta primera Copa del Mundo con 48 selecciones", dijo Infantino sobre la propuesta.

