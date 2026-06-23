Un Haaland implacable marca el camino de Noruega en el Mundial

Noruega demostró ser mejor equipo que Senegal. Una de las grandes diferencias es que los europeos tienen a Erling Haaland, la principal pieza en el triunfo por 3-1 de este lunes.

Mientras los noruegos no han perdido en la Copa del Mundo, los africanos no han ganado.

Con seis puntos, Noruega se cita en la última fecha del grupo I con Francia, ambos invictos, ambos con predadores del área (Haaland y Kylian Mbappé), para definir el primer lugar del grupo.

En el partido disputado en el New York New Jersey Stadium, el camino de Los Vikingos Rojos lo abrió Marcus Holmgren Pedersen al minuto 43, pero lo pavimentó Haaland.

El atacante marcó al 48’ y al 58’, pero Senegal le puso emoción al juego.

Ismaïla Sarr descontó al 53’ y al 90+3’, y le puso emoción al cierre.

Eso sí, Noruega volvió a demostrar ser una oncena de cuidado, con fútbol para pelear y colocarse entre las favoritas, ya que además de atacar supieron defender y ponerle candado a un juego que pudo complicarse.



