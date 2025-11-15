Última fecha de infarto en la Concacaf: siete selecciones por tres boletos para el Mundial

Siete selecciones pelearán por tres boletos directos para el Mundial de Norteamérica-2026 el próximo martes en la última fecha del clasificatorio de Concacaf, tras unos penúltimos duelos este jueves que dejaron por fuera a equipos como El Salvador o Guatemala.

Los aficionados de Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica tendrán la siguiente semana el corazón en un puño en una jornada que promete ser frenética, con varios duelos directos por un boleto mundialista y que otorgará también dos cupos para la repesca.

"Ya no hay marcha atrás, es el último partido, tenemos que morir con las botas puestas", dijo el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen.

Al contrario, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua ya no tienen ninguna oportunidad de clasificar a la máxima cita del fútbol.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los primeros de grupo y dos cupos para una repesca intercontinental.

Panamá y Surinam, empatados.

En el Grupo A, Surinam y Panamá ganaron este jueves sus respectivos compromisos ante El Salvador y Guatemala.

Con una goleada 4-0, Surinam demostró sus credenciales para clasificar por primera vez a un Mundial, con goles de Tjaronn Chery (44', p) y Richonell Margaret (74', 76') y Dhoraso Klas (83'), en partido disputado en Paramaribo.

Por su parte, Panamá veció 3-2 en su visita a Guatemala, con goles de Cecilio Waterman (30', 44') y José Fajardo (78), mientras que para los chapines descontaron Arquímides Ordoñez (69') y Rudy Muñoz (72').

Surinam y Panamá lideran la llave con 9 puntos, les siguen Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3.

En la última fecha, Surinam viajará a Guatemala y Panamá recibirá a El Salvador.

Honduras-Costa Rica: muerte súbita.

En el Grupo C, Honduras y Costa Rica mordieron el polvo, respectivamente, ante Nicaragua y Haití, que se coló a última hora en la pelea.

El equipo hondureño, que tenía opciones de clasificar de manera directa al Mundial este jueves, perdió 2-0 en su visita a Nicaragua, en partido disputado en Managua. Los goles fueron anotados por Bancy Hernández (12') y Jaime Moreno (82').

"Fuimos muy blanditos, muchos jugadores no estuvieron hoy pensando en jugar (el martes) contra Costa Rica", señaló el técnico hondureño, Reinaldo Rueda.

En el otro partido, Costa Rica fue incapaz de ganar a Haití en su exilio de Willemstad, Curazao, donde los caribeños ganaron 1-0 con anotación de Frantzdy Pierrot (44').

"Yo asumo mi responsabilidad, toda, porque a mí me trajeron para que esto funcionara y no está funcionando", indicó el seleccionador costarricense, Miguel Herrera.

Honduras y Haití lideran el Grupo C con 8 puntos, seguidos de Costa Rica 6 y Nicaragua 4.

En la última fecha, Costa Rica recibe a Honduras y Haití será local con Nicaragua.

Tanto hondureños como haitianos dependen de sí mismos para clasificar directamente, mientras que los ticos deben ganar y esperar que Haití no venza a Nicaragua.

Curazao o Jamaica.

Con una goleada de escándalo por 7-0 en su visita a Bermudas, Curazao le robó el liderato a Jamaica en el Grupo B, que no pasó del empate 1-1 en su salida a Trinidad y Tobago.

Por Curazao anotaron Leandro Bacuna (6'), Juninho Bacuna (32'), Jordi Paulina (48', 63'), Sontje Hansen (59'), Ar'jany Martha (82') y Roshon van Eijma (90+2), en un duelo disputado en Hamilton.

En Puerto España, Renaldo Cephas adelantó a Jamaica (53), pero Kevin Molino empató (85) la contienda.

Curazao lidera la llave con 11 puntos, seguido de Jamaica con 10, Trinidad y Tobago con 6 y Bermudas sin puntos.

Ahora, Jamaica recibirá en Kingston a Curazao, al que le valdrá el empate para clasificar por primera vez a un Mundial.







