Trump reiteró que el equipo iraní "es bienvenido" al Mundial de fútbol, dice Infantino

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, le prometió durante una conversación el martes por la noche que acogerá sin trabas a la selección iraní en el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Norteamérica.

"Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos", coorganizador junto a México y Canadá, escribió el dirigente italosuizo en su cuenta de Instagram.

Infantino mencionó por primera vez "la situación en Irán", sin precisar si la incertidumbre en torno a su participación en la máxima cita del fútbol, del 11 de junio al 19 de julio, se debía a los ataques estadounidense e israelíes del 28 de febrero contra el país que desataron una guerra en Oriente Medio.

Apenas unas horas después del inicio de la ofensiva, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, planteó la hipótesis de un boicot a la competición, aunque dijo que la última palabra la tendrían las "autoridades deportivas" del país.

"Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta (...). Pero lo que es seguro en este momento es que, con este ataque y esta crueldad, no podemos contemplar con esperanza la Copa del Mundo", dijo entonces en la televisión iraní.

Analistas también han mencionado la posibilidad de que Estados Unidos se negara a acoger a los iraníes por razones de seguridad, ya que sus tres partidos de la fase de grupos estaban previstos en grandes ciudades como Los Ángeles y Seattle.

"Todos necesitamos, más que nunca, un evento como la Copa del Mundo de la FIFA para unir a la gente, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, porque demuestra una vez más que el fútbol une al mundo", insistió Infantino.

El presidente de la FIFA muestra regularmente su cercanía con el mandatario estadounidense, hasta el punto de haberle entregado el año pasado un "Premio FIFA de la Paz" cuyos criterios nunca se han precisado.