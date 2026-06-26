Triplete de Dembelé le permite a Francia golear y llegar con marca perfecta a los dieciseisavos

Con un triplete del Balón de Oro, Ousmane Dembelé, la selección de Francia se impuso 4-1 a Noruega, lo que le permite llegar con marca perfecta a la ronda de dieciseisavos de final.

Si antes había aparecido Kylian Mbappé en escena, ahora fue el turno para que Dembelé se destapara con un hat trick a los minutos 7, 20’ y 32’.

Noruega, que no contó con la presencia de su goleador Erling Haaland, cuidado para la fase de eliminatoria, pudo descontar por intermedio de Thelo Aasgaard al minuto 21.

Doudé puso el 4-1 definitivo para los franceses con un solitario cabezazo al 90+4’.

Los noruegos pudieron acercarse más en el marcador, pero Jorgen Strand Larsen desperdició un penal al 50’.

Francia clasifica a la siguiente ronda con marcha perfecta, con nueve puntos.

Por su parte, Senegal goleó 5-0 a Irak y se metió a la siguiente ronda como uno de los ocho mejores terceros lugares del certamen.



