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Mundial 2026

Triplete de Dembelé le permite a Francia golear y llegar con marca perfecta a los dieciseisavos

Senegal goleó a Irak y se deja uno de los mejores terceros lugares.

Noruega ante Francia/AFP
Noruega ante Francia/AFP
Por José Fernando Araya 26 de junio de 2026, 14:59 PM

Con un triplete del Balón de Oro, Ousmane Dembelé, la selección de Francia se impuso 4-1 a Noruega, lo que le permite llegar con marca perfecta a la ronda de dieciseisavos de final.

Si antes había aparecido Kylian Mbappé en escena, ahora fue el turno para que Dembelé se destapara con un hat trick a los minutos 7, 20’ y 32’. 

Noruega, que no contó con la presencia de su goleador Erling Haaland, cuidado para la fase de eliminatoria, pudo descontar por intermedio de Thelo Aasgaard al minuto 21. 

Doudé puso el 4-1 definitivo para los franceses con un solitario cabezazo al 90+4’.

Los noruegos pudieron acercarse más en el marcador, pero Jorgen Strand Larsen desperdició un penal al 50’. 

Francia clasifica a la siguiente ronda con marcha perfecta, con nueve puntos.

Por su parte, Senegal goleó 5-0 a Irak y se metió a la siguiente ronda como uno de los ocho mejores terceros lugares del certamen. 

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