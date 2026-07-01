Tres muertos en celebraciones por triunfo de México en el Mundial

Al menos tres personas murieron el miércoles durante las multitudinarias celebraciones en Ciudad de México por el avance de la selección nacional de fútbol en el Mundial 2026, informó el gobierno local.



Una mujer de 19 años y un hombre de 44 murieron por asfixia, de acuerdo con la secretaría de Salud capitalina.



Segun un segundo reporte, una mujer de 48 años también falleció por asfixia.



"Nuestra solidaridad y apoyo", dijo al iniciar su rueda de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lamentó estos fallecimientos. Aseguró que sus familias contarán con apoyo de las autoridades.



La selección mexicana ganó el martes en el estadio Azteca de la capital su primer partido mundialista de eliminación directa en 40 años, con un triunfo por 2-0 contra Ecuador.



El resultado le valió a México el pase a octavos de final.



Según la alcaldía de Ciudad de México, más de un millón de personas salieron a las calles para festejar en la zona de Reforma y el centro histórico de la capital.

