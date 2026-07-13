¡Trágame tierra! Estos son los fallos más graves de los porteros en el Mundial

Bien lo dijo el histórico portero alemán Oliver Kahn: "No necesitas ser perfecto cada segundo, pero sí debes mantener una fuerza mental enorme para levantarte cuando todos los reflectores te señalan por fallar".

Así es como se le mide a los porteros, injusto o no, las cámaras van sobre ellos cuando cometen un error, máxime si ese fallo trae una eliminación en la Copa del Mundo.

En la cita de Norteamérica 2026 se han dado presentaciones dignas de enmarcar y que quedarán en la historia como el popular Vozinha, de Cabo Verde, quien se ganó el corazón de los fanáticos con destacadas intervenciones en todos los partidos, o Eloy Room, de Curazao, quien, ante Ecuador, igualó el récord de tapadas durante 90 minutos en un Mundial con 15 paradas.

Contrario a esos dos casos están los que se convirtieron en protagonistas pero con sus errores. En este apartado podemos citar a estos a Ørjan Nyland de Noruega, Senne Lammens de Bélgica, Matt Freese de Estados Unidos, Mory Diaw de Senegal, Raúl Rangel de México, Fernando Muslera de Uruguay, Luca Zidane de Argelia y Jo Hyeon-woo de Corea del Sur.

Comencemos con los fallos que marcaron una eliminación del Mundial:

Ørjan Nyland de Noruega: El portero noruego falló en la jugada que definió los cuartos de final ante Inglaterra. Al 93', de los tiempos extras, Nyland atacó mal un remate de Morgan Rogers y dejó el balón servido a Jude Bellingham para anotar el 2-1 definitivo. Su rebote se quedó corto hacia el centro del área. Al final del juego se lamentó mucho por la eliminación, incluso con lágrimas en sus ojos.

Senne Lammens de Bélgica: Tuvo que ingresar de cambio por lesión de Thibaut Courtois en los cuartos de final ante España. Dejó un rebote tras un disparo de Pau Cubarsí y el balón le quedó servido a Mikel Merino para poner el juego 2-1. La acción se dio al 88'.

¡COURTOIS ENTENDIÓ TODO! 🇧🇪🥹



Tras el pitazo final de la derrota de Bélgica ante España en la Copa del Mundo, SENNE LAMMENS no pudo contener las lágrimas. El joven arquero quedó completamente destrozado después del error que terminó en el gol de la victoria española.



Pero… pic.twitter.com/M5bQz6AmJC — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 10, 2026

Matt Freese de Estados Unidos: Titular indiscutible en su selección, pero tuvo un partido para el olvido en los octavos de final ante Bélgica, fue protagonista de la eliminación 4-1. Freese no supo qué hacer ante un rechazo belga que llegó fuera del área norteamericana, intentó despejar el balón, pero no lo logró y dejó su arco sin guardián. Ese tanto significó el 1-3 y llegó justo cuando el club jugaba mejor y estaba encimando el arco rival. Ese gol fue lapidario. El juego terminó 4-1.

Is this the biggest gaffe in US SOCCER HISTORY?

Goalie MATT FREESE getting attacked by the TURF MONSTER.

Literally planting his cleat into the ground and wiffing on the ball which led to an open net goal for #Belgium #WorldCup pic.twitter.com/RoFlnibO1j — JT The Brick (@JTTheBrick) July 7, 2026

Raúl Rangel de México: En octavos de final, cuando el juego ante Inglaterra marchaba 2-1 y los azteca tenían un jugador más, el arquero tuvo una pésima salida y cometió penal, que fue cobrado de buena manera. El juego finalizó 3-2, pero ese tercer tanto significó un golpe letal en las aspiraciones aztecas en su Mundial.

Mory Diaw. AFP

Mory Diaw de Senegal: Senegal hacía historia y ganaba 2-0 ante Bélgica en dieciseisavos de final, pero una mala salida del arquero y un pésimo despeje echaron todo por la borda. El juego terminó 3-2 y los africanos se marcharon a casa.

Otros fallos destacados en fase de grupos:

Fernando Muslera de Uruguay: La temprana eliminación de Uruguay en fase de grupos se debió, en parte, al arquero de 40 años. Cometió dos fallos graves, el primero ante Cabo Verde (2-2) y el segundo frente a España (1-0). Contra los caboverdianos, Muslera protagonizó una salida muy comprometida fuera del área, intentó anticipar un balón y no logró ni controlar ni despejar, por lo que dejó el arco sin guardián. Además, en la derrota ante los españoles, un remate de media distancia de Álex Baena que parecía inofensivo se le escapó entre las manos y terminó en gol. El técnico Marcelo Bielsa sacó de cambio a Muslera en el medio tiempo.

Luca Zidane de Argelia: En la fase de grupos tuvo actuaciones deficientes desde su debut ante Argentina cuando tuvo un mal rechazo y dejó el balón servido a Messi en la derrota 3-0. También frente a Jordania cometió un grave error en la salida. Un mal control de balón permitió a Nizar Al-Rashdan abrir el marcador para Jordania y aunque Argelia remontó 2-1, su pifia se sumó a su mala presentación ante los argentinos.

Jo Hyeon-woo de Corea del Sur: No tuvo un buen control de balón ante un remate aparentemente sencillo en el juego de fase de grupos que perdió 1-0 ante México.

El Mundial lleva estos guardametas señalados por sus errores, pero al fin y al cabo, como dijo el emblemático portero argentino Amadeo Carrizo: "Un gran portero se hace comiéndose 400 goles, siempre que no sean en el mismo campeonato".