Tome nota: Así están los repechajes mundialistas en Europa
Aún quedan cuatro boletos a la Copa del Mundo en el Viejo Continente. A estos grupos irán las selecciones de la UEFA.
El Mundial comienza a acercarse y aún faltan selecciones clasificadas que saldrán de los repechajes de Europa y las repescas internacionales.
En Teletica.com hacemos el recuento del panorama de donde saldrán cuatro plazas de selecciones del Viejo Continente a la Copa del Mundo Norteamérica 2026, que será del 11 de junio al 19 de julio.
Los duelos y a cuál grupo irán de la cita mundialista
Italia vs. Bosnia y Herzegovina: El ganador de este partido estará en el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.
Suecia vs. Polonia: El ganador de este partido estará en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
Turquía vs. Kosovo: El ganador de este partido estará en el Grupo D junto a Paraguay, Estados Unidos y Australia.
República Checa vs. Dinamarca: El ganador de este partido estará en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Calendario de partidos:
Todos son este martes a las 12:45 p. m.
Bosnia y Herzegovina vs. Italia
Suecia vs. Polonia
Kosovo vs. Turquía
República Cheva vs. Dinamarca