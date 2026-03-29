Tome nota: Así están los repechajes mundialistas en Europa

El Mundial comienza a acercarse y aún faltan selecciones clasificadas que saldrán de los repechajes de Europa y las repescas internacionales.

En Teletica.com hacemos el recuento del panorama de donde saldrán cuatro plazas de selecciones del Viejo Continente a la Copa del Mundo Norteamérica 2026, que será del 11 de junio al 19 de julio.



Los duelos y a cuál grupo irán de la cita mundialista

Italia vs. Bosnia y Herzegovina: El ganador de este partido estará en el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Suecia vs. Polonia: El ganador de este partido estará en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Turquía vs. Kosovo: El ganador de este partido estará en el Grupo D junto a Paraguay, Estados Unidos y Australia.



República Checa vs. Dinamarca: El ganador de este partido estará en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Calendario de partidos:

Todos son este martes a las 12:45 p. m.

Bosnia y Herzegovina vs. Italia



Suecia vs. Polonia

Kosovo vs. Turquía

República Cheva vs. Dinamarca

