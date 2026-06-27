Tomás Rodríguez y Fidel Escobar, titulares con Panamá ante Inglaterra

La selección de Panamá, que disputará su tercer partido de la Copa del Mundo este sábado ante Inglaterra, tendrá en cancha a dos futbolistas del Saprissa: Fidel Escobar y Tomás Rodríguez serán titulares.

Estos son los jugadores que escogió Thomas Christiansen para buscar los primeros puntos de los canaleros en el certamen.

Panamá viene de caer ante Ghana y Croacia, ambos por marcador de 1-0.

Los canaleros son últimos del grupo, mientras que los ingleses llegan al cotejo de hoy con cuatro unidades, al igual que Ghana, que se mide con Croacia. Los tres mantienen posibilidades de clasificar.



