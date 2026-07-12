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Mundial 2026

¡Todo listo! Así se jugarán las semifinales del Mundial

De estas cuatro selecciones saldrá la campeona mundial.

Copa del Mundo. AFP
Copa del Mundo. AFP
Por Daniel Jiménez 11 de julio de 2026, 21:46 PM

De 48 selecciones solo quedan cuatro. Los cuatro equipos semifinalistas son Francia, España, Inglaterra y Argentina.

Los duelos serán:

Francia vs. España: martes 1 p. m.

Inglaterra vs. Argentina: miércoles a la 1 p. m. 

A partir de dieciseisavos de final, los franceses dejaron en el camino a Suecia, Paraguay y Marruecos.

Por su parte, los españoles derrotaron en este tipo de partidos a Austria, Portugal y Bélgica.

Además, Ios ingleses vencieron a República Democrática de Congo, México y Noruega.

Por último, los argentinos se impusieron a Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Con este panorama podría reeditarse la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Francia y Argentina.

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