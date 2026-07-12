Mundial 2026
¡Todo listo! Así se jugarán las semifinales del Mundial
De estas cuatro selecciones saldrá la campeona mundial.
De 48 selecciones solo quedan cuatro. Los cuatro equipos semifinalistas son Francia, España, Inglaterra y Argentina.
Los duelos serán:
Francia vs. España: martes 1 p. m.
Inglaterra vs. Argentina: miércoles a la 1 p. m.
A partir de dieciseisavos de final, los franceses dejaron en el camino a Suecia, Paraguay y Marruecos.
Por su parte, los españoles derrotaron en este tipo de partidos a Austria, Portugal y Bélgica.
Además, Ios ingleses vencieron a República Democrática de Congo, México y Noruega.
Por último, los argentinos se impusieron a Cabo Verde, Egipto y Suiza.
Con este panorama podría reeditarse la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Francia y Argentina.