¡Todo definido! Así se jugarán los cuartos de final del Mundial

El Mundial comienza a bajar su telón. De 48 selecciones solo ocho siguen con vida. Se trata de Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Colombia.

Hay un total de cinco selecciones de Europa, dos suramericanas y una de África.

De los semifinales

Así se jugarán los cuartos de final:

Francia vs. Marruecos: jueves 2 p. m.

España vs. Bélgica: viernes 1 p. m.

Noruega vs. Inglaterra: sábado 3 p. m.

Argentina vs. Colombia: sábado 7 p. m.