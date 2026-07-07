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Mundial 2026

¡Todo definido! Así se jugarán los cuartos de final del Mundial

Los partidos serán entre este jueves y este sábado.

AFP
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Por Daniel Jiménez 7 de julio de 2026, 15:17 PM

El Mundial comienza a bajar su telón. De 48 selecciones solo ocho siguen con vida. Se trata de Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Colombia.

Hay un total de cinco selecciones de Europa, dos suramericanas y una de África.

De los semifinales 

Así se jugarán los cuartos de final:

Francia vs. Marruecos: jueves 2 p. m. 

España vs. Bélgica: viernes 1 p. m.

Noruega vs. Inglaterra: sábado 3 p. m. 

Argentina vs. Colombia: sábado 7 p. m. 

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