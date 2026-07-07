Mundial 2026
¡Todo definido! Así se jugarán los cuartos de final del Mundial
Los partidos serán entre este jueves y este sábado.
El Mundial comienza a bajar su telón. De 48 selecciones solo ocho siguen con vida. Se trata de Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Colombia.
Hay un total de cinco selecciones de Europa, dos suramericanas y una de África.
De los semifinales
Así se jugarán los cuartos de final:
Francia vs. Marruecos: jueves 2 p. m.
España vs. Bélgica: viernes 1 p. m.
Noruega vs. Inglaterra: sábado 3 p. m.
Argentina vs. Colombia: sábado 7 p. m.