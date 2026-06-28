Thomas Christiansen dice estar orgulloso de haber dirigido a Panamá en el Mundial 2026

East Rutherford, Estados Unidos | El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, afirmó este sábado, tras disputar su último partido en el Mundial 2026, que se siente orgulloso de haber dirigido a la selección canalera en su segunda Copa del Mundo.

Christiansen, cuyo contrato finaliza tras Norteamérica 2026, ha dejado entrever en varias ocasiones que dejaría el cargo al concluir la competición, en la que Panamá quedó eliminada en la fase de grupos tras perder sus tres partidos sin anotar un solo gol.

"Yo me siento orgulloso de tener una selección o haber dirigido una selección con esa personalidad y automatismos (...) No hemos tenido esa puntería, no hemos metido goles y eso es algo que queda por pulir", afirmó Christiansen.

Sin embargo, destacó que "los tres partidos los hemos competido muy bien" y que "podemos estar orgullosos, no de los resultados, por supuesto, porque nadie puede estar contento con las derrotas, pero los muchachos lo han dado todo".

En el Grupo L, Inglaterra terminó con siete puntos, seguida por Ghana con cinco, Croacia con cuatro y Panamá, que finalizó sin unidades.

La selección panameña perdió por la mínima (0-1) frente a Ghana, con un gol en el tiempo añadido, y también cayó por idéntico marcador ante Croacia. En su último compromiso fue derrotada 2-0 por Inglaterra.

"Por lo menos para el exterior la imagen que ha dado Panamá ha sido excelente, aunque sea un consuelo de pobres, pero hay que estar contento con la actitud y el compromiso de la selección panameña", indicó el estratega.

Christiansen dirige a Panamá desde 2020. Bajo su mando, la selección fue subcampeona de la Copa Oro 2023 y de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025.

Aunque no logró clasificar al equipo para el Mundial de Catar 2022, fue ratificado en el cargo.

El técnico, identificado con el estilo de posesión del FC Barcelona, donde coincidió en la década de 1990 con Johan Cruyff y Pep Guardiola, ha dejado su sello en una selección panameña que anteriormente se caracterizaba por un fútbol más físico y directo.



