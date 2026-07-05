"Terminaré cuando quiera", dice CR7 a quienes "llevan 23 años" queriendo matarlo

Ya no es el jugador que solía ser, admite, pero eso no le impide que siga jugando por Portugal hasta donde le alcance el alma. En la antesala del duelo de octavos con España, Cristiano Ronaldo abordó las críticas de quienes "llevan 23 años" intentando matarlo.

La estrella portuguesa de 41 años se mostró a ratos enérgico, jovial y sentimental en la víspera del juego que se disputará en el estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, en su última Copa del Mundo.

"Estoy disponible de cuerpo y alma para apoyar a la selección. Jugando o no, tendré siempre un papel importante. Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que me hagan siempre esa misma pregunta", dijo el atacante del Al-Nassr.

El Comandante aseguró que jugar a los 41 años "ha sido una buena experiencia", porque para llegar a este nivel hay que renunciar a muchas cosas.

"Y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera. Y también me he adaptado a los matices de la edad. Sabiendo que ya no era el mismo jugador de antes. Pero de algo estoy seguro: nada ha cambiado. Sigo haciendo otras cosas. Así que espero hacerlo mañana", sostuvo.

Dijo que respeta mucho a España como adversario, "difícil y que ya ha ganado este torneo".

"He dado todo lo que tenía".

Exfigura del Real Madrid y Manchester United, Ronaldo también se hizo cargo de quienes cuestionan su titularidad en la selección y a la presión mediática a la que está sometido "desde que tenía 18 años".

"Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta de que no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Intentan, intentan, intentan, pero no vale la pena, ya me acostumbré. Forma parte de esto", comentó.

CR7 dijo que este era el Mundial que más había disfrutado, citando las emociones dentro y fuera del campo.

El goleador portugués, aplaudido al salir de la rueda de prensa, añadió: "No voy a ser ni más ni menos Cristiano Ronaldo por ganar el Mundial (...) La edad te da madurez y experiencia para ver lo relativas que pueden ser las cosas".

"Incluso doy las gracias por los ataques que siento después de cumplir 40... la crítica es lo que te hace crecer, así que gracias por esto", dijo. "Espero vivir otros 40 años y estar preparado. De donde vienen las grandes críticas es de donde crecemos como personas", agregó.

CR7 incluso se animó a pedirle a un periodista, a quien él sabe que no le cae bien, a hacerle una pregunta. El reportero le pidió que dijera cuál era la parte más difícil de jugar a los 41 años. "Hablar con ustedes", dijo Ronaldo, generando risas. "Especialmente con los que no nos aprecian... recuerdo muy bien las caras de la gente", dijo sonriendo.

"Voy a ser sincero: independientemente de lo que pase mañana, Cristiano Ronaldo saldrá de aquí con la conciencia tranquila, no al 100% sino 1000%, porque en la vida y en el fútbol he dado todo lo que tenía, mi pasión, mi querer", aseguró.



