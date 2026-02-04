Ter Stegen tendrá que ser operado y se aleja del Mundial

El guardameta alemán Marc-André ter Stegen, cedido al Girona por el Barcelona, sufre una lesión en los isquiotibiales y deberá someterse a una nueva operación que compromete sus opciones de participar en el Mundial de 2026, anunció el club gerundense este miércoles.

En un comunicado, el equipo español informó que el portero será operado este viernes "de la lesión en los isquiotibiales sufrida durante el partido contra el Real Oviedo".

"La duración de su indisponibilidad se determinará después de la operación", añadió el club.

Según la prensa española, el golero alemán podría estar ausente durante varios meses y es muy probable que no llegue en condiciones para el Mundial de Norteamérica (11 junio-19 julio).

Tras dos temporadas truncadas por las lesiones, Ter Stegen fue empujado a la salida por el Barcelona, considerado como el tercer guardameta por detrás de Joan García y Wojciech Szczesny.

El arquero de 33 años se incorporó a mediados de enero al Girona para ganar minutos de cara al Mundial.

Suplente de Manuel Neuer durante muchos años en la selección, Ter Stegen era, desde la retirada internacional del arquero del Bayern tras la Eurocopa 2024, el número 1 para el próximo Mundial en la selección de Julian Nagelsmann, siempre que recuperara minutos en la segunda mitad de la temporada.



