"Tenemos que recrear esto": Haaland y Vini comentan parodia de '¿Y dónde están las rubias?'

Los delanteros Erling Haaland y Vinicius Jr. reaccionaron la viral parodia del momento.

El video fue realizado por inteligencia artificial y corresponde a la película ¿Y dónde están las rubias?

En el corto se le colocó el rostro de Haaland al de Tiffany Wilson y el de Vinicius al de Latrell Spencer, ambos cantando la icónica canción A Thousand Miles.

Ante esto, Haaland comentó el video, etiquetó a Vinícius y le propuso hacer la escena: "Tenemos que recrear esto".

Por su parte, Vini respondió con emoticones de risas.



Ambos jugadores han sido sensación en la actual Copa del Mundo y se verán las caras este domingo a las 2 p. m. en los octavos de final.