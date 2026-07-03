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"Tenemos que recrear esto": Haaland y Vini comentan parodia de '¿Y dónde están las rubias?'

Los jugadores se enfrentarán este domingo a las 2 p. m. en los octavos de final.

Vinicius Jr. y Erling Haaland. AFP
Vinicius Jr. y Erling Haaland. AFP
Por Daniel Jiménez 3 de julio de 2026, 9:10 AM

Los delanteros Erling Haaland y Vinicius Jr. reaccionaron la viral parodia del momento.

El video fue realizado por inteligencia artificial y corresponde a la película ¿Y dónde están las rubias? 

En el corto se le colocó el rostro de Haaland al de Tiffany Wilson y el de Vinicius al de Latrell Spencer, ambos cantando la icónica canción A Thousand Miles.

Ante esto, Haaland comentó el video, etiquetó a Vinícius y le propuso hacer la escena: "Tenemos que recrear esto". 

Por su parte, Vini respondió con emoticones de risas.

Ambos jugadores han sido sensación en la actual Copa del Mundo y se verán las caras este domingo a las 2 p. m. en los octavos de final.

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