Técnico de Panamá: "Era imposible que no tocará un grupo difícil"

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, consideró este viernes "muy difícil" el grupo de los canaleros en el Mundial de 2026, en el que enfrentarán a Inglaterra, Croacia y Ghana.

"Es un grupo muy difícil, pero todos los equipos que estaban en el panel son muy buenos equipos y era imposible que no tocara un grupo difícil", dijo a periodistas Christiansen tras el sorteo en Washington.

"Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y mejorar lo de Rusia", agregó.

Panamá disputará el próximo año su segundo Mundial, tras Rusia 2018, donde quedó en último lugar al perder los tres partidos de la fase de grupos.

Los canaleros parten con la ilusión de mejorar esa actuación, aunque quedaron encuadrados en el Grupo L junto a Inglaterra, ganadora del Mundial que organizó en 1966, y Croacia, tercera en Catar 2022 y subcampeona en Rusia 2018.

También deberán jugar ante Ghana, con cuatro participaciones mundialistas.

"Inglaterra siempre es un rival complicado, ya lo sabemos del Mundial de Rusia, ahora tenemos que mejorar eso", afirmó Christiansen.

En Rusia, Panamá jugó con el cuadro inglés, con el que perdió 6-1, pero ante el que logró su primer gol en una Copa del Mundo, para desatar el delirio de sus aficionados.

El seleccionador de Panamá reconoció que de Ghana sabe apenas que juega el delantero del Athletic de Bilbao de España, Iñaki Williams.

Christiansen también señaló que prefería que no le hubieran tocado dos equipos europeos, "pero es lo que toca y ahora a disfrutar esos tres partidos".

En el país del canal, con una liga semiprofesional y sin grandes estadios, el fútbol le ha ido ganando adeptos al béisbol y al boxeo.

Ahora, exatacantes como Julio Dely Valdés y el fallecido Rommel Fernández compiten en popularidad con la leyenda del boxeo Roberto "Manos de Piedra" Durán y Mariano Rivera, exbeisbolista cerrador de los Yankees de Nueva York.

Los canaleros lograron su clasificación directa al Mundial tras quedar en primer lugar de su grupo en la Concacaf, donde también estaban Surinam, que jugará la repesca, Guatemala y El Salvador.

