Técnico de Inglaterra y su esperado momento que fue "arruinado"

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo el miércoles que se había "arruinado un momento especial" cuando fue rodeado de fotógrafos durante la ceremonia de los himnos en el partido ante Croacia, por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.



La FIFA, según informan este jueves la BBC y The Athletic, modificó sus directrices para evitar que se repita lo ocurrido con el entrenador alemán en Dallas, la ciudad estadounidense en la que Tuchel dirigió su primer partido en una Copa del Mundo.



Según esos reportes, los seleccionadores podrán colocarse a la izquierda o a la derecha de los fotógrafos durante la ceremonia previa al partido, mientras que los reporteros serán reubicados más cerca de la línea de mediocampo.



La FIFA no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.



Tuchel se mostró satisfecho por la victoria 4-2 ante los balcánicos en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, pero compartió su insatisfacción por la situación vivida antes del encuentro, cuando numerosos fotógrafos se colocaron muy cerca del banquillo durante la interpretación de los himnos nacionales.



"Le suplico a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional porque yo no pude ver a mi equipo", afirmó el alemán, quien agregó que había esperado con "especial ilusión" ese momento y que la disposición de los reporteros gráficos lo había dejado sin contacto visual con sus jugadores.



"No pude ver ni a un solo jugador y eso arruinó un poco mi experiencia de hoy [ayer miércoles]", sostuvo el técnico, que describió la escena como un "muro de 50 fotógrafos a medio metro de distancia" en un instante que consideraba muy significativo.

