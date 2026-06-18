Técnico de Inglaterra tras ganar en su debut: "Necesitas crecer a lo largo del torneo"

El entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, aplaudió este miércoles la capacidad de reacción del equipo en su victoria 4-2 ante Croacia en la apertura del Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026, y elogió a su capitán, Harry Kane, y a Jude Bellingham.



"Amé la segunda parte. Toda. Amé nuestra reacción tras una primera mitad muy complicada", dijo Tuchel en rueda de prensa.



Kane hizo dos goles en el primer tiempo del partido en Arlington, Texas, mientras que Bellingham anotó en el segundo, cuando el marcador estaba empatado 2-2, y Marcus Rashford completó el triunfo de los Tres Leones.



"Les animamos a ir a por todas, a jugar con más coraje, a ser valientes y a ser nosotros mismos", relató. "Creamos muchas ocasiones, recuperamos balones, marcamos goles y, en general, creo que merecimos ganar", agregó el técnico.



Tuchel resaltó el compromiso de Kane, a quien calificó como "un líder absoluto".



"Tuvo una actuación completa. Es un líder absoluto y está totalmente comprometido, comprometido físicamente y comprometido mentalmente (...). Lidera con el ejemplo", expresó sobre el goleador del Bayern Munich.



Y sobre Bellingham resaltó su respuesta en momentos de "presión", después de una temporada difícil con el Real Madrid, llena de críticas.



"Tú puedes confiar en Jude en estos momentos. Él gusta de estos juegos con presión y es cuando realmente sale lo mejor de él", manifestó.



Tuchel considera que hay "cosas que mejorar", con los problemas que tuvo Inglaterra para controlar el encuentro pese a su contundente victoria final.



"Creo que es algo normal en un primer partido. Necesitas crecer a lo largo del torneo", apuntó.



Tuchel informó que sustituyó a Declan Rice por molestias en la zona lumbar, pero pidió calma: "No quise correr riesgos (...). Era el momento de protegerlo".



"No es nada grave que deba preocuparnos", agregó.

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