Técnico de Alemania afirma que bloquear la velocidad de Costa de Marfil será clave para ganar

Alemania buscará, este sábado a las 2 p. m., reforzar su mediocampo para frenar la "velocidad" de Costa de Marfil, en un duelo que entrega boleto a los dieciseisavos de final al ganador, dijo el entrenador de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, este viernes en Toronto.



Los alemanes llegan al partido del sábado con el ánimo en alza tras golear en el estreno mundialista a la debutante Curazao por 7-1, pero los marfileños que vencieron a Ecuador 1-0 serán el primer rival de cuidado para el tetracampeón del mundo en el Grupo E.



"Su punto fuerte es el físico, tienen una gran defensa y en todas las líneas tienen gran velocidad", comentó el estratega alemán, en rueda de prensa en Toronto, sede del partido.



El entrenador más joven de la Copa del Mundo, con 38 años, resaltó el "fuerte" mediocampo de su rival y adelantó que esa fase del juego marfileño podría "plantear un problema".



Por eso "estamos tomando medidas, preparándonos en consecuencia para reforzar el centro del campo".



El plantel está "muy bien" y más allá de ajustes puntuales, para adecuarse al rival, "intentaremos jugar nuestras cartas sobre el terreno para llevarnos los tres puntos", resumió el timonel de un combinado que busca dejar atrás las salidas anticipadas de Rusia 2018 y Qatar 2022, ambas en primera fase.



La suerte de Costa de Marfil ante el favorito Alemania tendrá repercusión directa en el destino de Ecuador en el Mundial. El equipo de Beccacece enfrentará el sábado a Curazao y cerrará su serie frente al gigante europeo.

