Internacional
Surinam le empata a Guatemala en el último suspiro
Al grupo A le falta del juego entre El Salvador y Panamá, que será este viernes a las 7 p. m.
La Selección de Surinam le empató 1-1 a Guatemala en el último suspiro del partido.
El primer gol del compromiso lo marcó el atacante guatemalteco Darwin Lom al 75'.
El empate llegó al 90+4' por medio de Virgil Misidjan para poner el festejo en las gradas de los locales.
Los chapines quedan últimos del Grupo A con dos puntos, mientras los caribeños son líderes con cinco.
El juego de la fecha en este bloque es el que será este viernes a las 7 p. m. entre El Salvador y Panamá en suelo cuscatleco.
Los salvadoreños son segundos con tres puntos, mientras que los panameños marchan terceros con dos.