Surinam le empata a Guatemala en el último suspiro

Al grupo A le falta del juego entre El Salvador y Panamá, que será este viernes a las 7 p. m.

Surinam vs. Guatemala. Foto: Federación de Fútbol de Guatemala.
Por Daniel Jiménez 10 de octubre de 2025, 17:04 PM

La Selección de Surinam le empató 1-1 a Guatemala en el último suspiro del partido. 

El primer gol del compromiso lo marcó el atacante guatemalteco  Darwin Lom al 75'.

El empate llegó al 90+4' por medio de Virgil Misidjan para poner el festejo en las gradas de los locales.

Los chapines quedan últimos del Grupo A con dos puntos, mientras los caribeños son líderes con cinco.

El juego de la fecha en este bloque es el que será este viernes a las 7 p. m. entre El Salvador y Panamá en suelo cuscatleco.

Los salvadoreños son segundos con tres puntos, mientras que los panameños marchan terceros con dos.

