Surinam le empata a Guatemala en el último suspiro

La Selección de Surinam le empató 1-1 a Guatemala en el último suspiro del partido.

El primer gol del compromiso lo marcó el atacante guatemalteco Darwin Lom al 75'.

El empate llegó al 90+4' por medio de Virgil Misidjan para poner el festejo en las gradas de los locales.

Los chapines quedan últimos del Grupo A con dos puntos, mientras los caribeños son líderes con cinco.

El juego de la fecha en este bloque es el que será este viernes a las 7 p. m. entre El Salvador y Panamá en suelo cuscatleco.

Los salvadoreños son segundos con tres puntos, mientras que los panameños marchan terceros con dos.