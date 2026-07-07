Suiza sobrevive la tanda de penales y deja tendido a Colombia en octavos de final

Suiza derrotó a Colombia en una emocionante tanda de penales por 4-3 tras igualar 0-0 en el tiempo regular y así avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Ambas selecciones no dieron espacio alguno y se enfrascaron en una lucha intensa, pero sin un claro dominador.

Colombia puso el acelerador, más impulsado por el buen apoyo en las gradas que se tiñó de amarillo.

Suiza fue más cautelosa y cerró espacios, con una estructura muy bien escalonada entre líneas.

Sobre el cierre hubo un poco de polémica. Primero con una aparente falta sobre Campaz, pero el defensor suizo no quiso, más bien quitó la pierna evitando al jugador, por lo que se consideró que no fue penal.

La otra sobre Embolo de Suiza, atropellado por Camilo Vargas, aunque la acción fue anulada por fuera de juego.

Así se marcharon al tiempo extra, donde el peligro mejoró.

Primero fue Lucumí, quien estrelló una pelota al palo al minuto 98, y luego fue el portero Vargas, quien tuvo un tremendo paradón, aunque luego se sancionó un fuera de juego.

Con un cero a cero enorme, el partido se decidió desde los lanzamientos de penal.

Davinson Sánchez erró su penal al estrellarlo en el palo, aunque Manuel Akanji mandó a volar su remate por encima del arco.

Sin embargo, el portero Gregor Kobel detuvo el penal a Cucho Hernández para convertirse en el gran héroe de la tanda y dar el boleto a Suiza para cuartos de final, instancia en la que no llegaban desde 1954.

Ahora les tocará a Argentina, que remontó en la mañana a Egipto para clasificar.



