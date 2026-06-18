Suiza se aprovecha de una débil Bosnia para sumar de a tres

Suiza es el líder provisional del Grupo B, luego de derrotar 4-1 a Bosnia y Herzegovina la tarde de este jueves.

Murat Yakin, entrenador de los suizos, buscó en el banquillo las soluciones para alcanzar la victoria, ya que la primera mitad tuvo pocas emociones. Por eso decidió dar ingreso a Johan Manzambi y Rubén Vargas.

La fase ofensiva de Suiza comenzó a carburar con los cambios y la goleada se concretó en la segunda mitad.

Manzambi marcó un doblete y Vargas también se hizo presente en el marcador, pero más allá de los goles, su presencia se hizo sentir en la zaga bosnia.

Hasta el minuto 74, cuando cayó el primer tanto de Manzambi, hubo más bostezos que jugadas de peligro y pocos imaginaban la avalancha ofensiva de los suizos.

Además de los goles de Manzambi y Vargas, Granit Xhaka redondeó la goleada desde los once pasos.

Descontó con un golazo Ermin Mahmic, apenas unos minutos después de haber ingresado al terreno de juego.

Ahora los suizos verán con atención el partido entre Canadá y Catar para determinar si cierran la jornada en solitario en la cima o si tendrán compañía.



