Suiza firma su nombre en octavos del Mundial tras eliminar a Argelia

Suiza fue más en el partido y eliminó sin problemas a Argelia 2-0 y así firmó su nombre entre los 16 mejores de la Copa del Mundo 2026.

Los suizos consiguieron su boleto gracias a que golpearon dos veces en el cotejo; la primera muy rápido por parte de Breel Embolo al minuto 10, quien cerró de zurda en el área chica una enorme jugada individual de Johan Manzambi.

El segundo tanto fue apenas saliendo del descanso, obra de Dan Ndoye, quien castigó con remate dentro del área un error en salida por parte de los argelinos para el 2-0.

La diferencia fue suficiente para sentenciar las cosas ante la poca acción de los argelinos, que se despiden así del Mundial.

Con este resultado, Suiza ahora espera en octavos de final al ganador de la serie entre Colombia y Ghana de este viernes.



