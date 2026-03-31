Suecia y Turquía sellan sus boletos a la Copa del Mundo 2026

Ausentes en la cita de Catar 2022, Suecia y Turquía sellaron este martes su regreso al Mundial 2026 tras imponerse a Polonia (3-2) y Kosovo (1-0) respectivamente en el repechaje europeo.

Gracias a un gol de su delantero estrella Viktor Gyokeres en el minuto 87, Suecia se cobró la revancha ante Polonia, que le había privado del Mundial 2022.

Turquía, por su parte, derrotó a Kosovo con un gol del delantero del Fenerbahçe Kerem Aktürkoglu (53') y regresa a un Mundial luego de 24 años de ausencia.

Su última participación data de 2002 en Corea del Sur y Japón, donde dio la sorpresa y fue tercera.

Los turcos estarán en la llave D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Suecia se medirá con Japón, Países Bajos y Túnez en el F.

Mientras tanto, Italia, con un hombre menos, se jugará en la prórroga ante Bosnia su presencia en la próxima Copa del Mundo.