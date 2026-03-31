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Mundial 2026

Suecia y Turquía sellan sus boletos a la Copa del Mundo 2026

Italia, con un hombre menos, se jugará en la prórroga su clasificación ante Bosnia

Suecia. AFP
Suecia. AFP
Por Adrián Fallas 31 de marzo de 2026, 14:53 PM

Ausentes en la cita de Catar 2022, Suecia y Turquía sellaron este martes su regreso al Mundial 2026 tras imponerse a Polonia (3-2) y Kosovo (1-0) respectivamente en el repechaje europeo.

Gracias a un gol de su delantero estrella Viktor Gyokeres en el minuto 87, Suecia se cobró la revancha ante Polonia, que le había privado del Mundial 2022.

Turquía, por su parte, derrotó a Kosovo con un gol del delantero del Fenerbahçe Kerem Aktürkoglu (53') y regresa a un Mundial luego de 24 años de ausencia.

Su última participación data de 2002 en Corea del Sur y Japón, donde dio la sorpresa y fue tercera.

Los turcos estarán en la llave D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Suecia se medirá con Japón, Países Bajos y Túnez en el F.

Mientras tanto, Italia, con un hombre menos, se jugará en la prórroga ante Bosnia su presencia en la próxima Copa del Mundo.

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