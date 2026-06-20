Suecia y la magia de Potter desafían a unos Países Bajos obligados a golpear

Revitalizada por la propuesta de su técnico, Graham Potter, y la goleada 5-1 en su debut ante Túnez, Suecia desafía a unos Países Bajos heridos tras empatar con Japón en un duelo de élite por el liderazgo del Grupo F del Mundial 2026.



Los neerlandeses llegan a Houston, Texas, con solo un punto, tras haber desperdiciado su ventaja en dos ocasiones contra los Samuráis Azules, y terminar igualando 2-2 en su estreno.



Por otro lado, Suecia goleó y de paso desencadenó la destitución del seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi.

"Es un buen comienzo para nosotros, pero no hay nada más que decir", declaró tras el juego el seleccionador de los escandinavos, el inglés Graham Potter.



"Queremos dar un buen espectáculo. Queremos jugar bien. Queremos ganar, por supuesto. Nos enfrentamos a un rival de primer nivel. Va a ser un partido fantástico, una ocasión fantástica", sostuvo en tanto este viernes en conferencia de prensa en el Houston Stadium, donde se disputa el duelo el sábado a las 11 a. m.

Países Bajos aparecen en el Top Ten de la élite futbolística mundial, mientras que Suecia se ubica en torno al puesto 35, con un talento reforzado por figuras de la Premier League, la más competitiva del mundo.

"Oranje" con toque inglés

Contra Japón, ocho de los once titulares neerlandeses eran jugadores de la liga inglesa. En la defensa estuvo el capitán Virgil van Dijk (Liverpool), acompañado en el centro por Jan Paul van Hecke (Tottenham) y apoyado por la izquierda por su ahora compañero de equipo Micky van de Ven. En el arco, Bart Verbruggen (Brighton).



Se espera que esta línea defensiva, a la que se sumaría el lateral derecho del Inter de Milán, Denzel Dumfries, esté frente a Suecia.



La Blagult, por su parte, que ya entrenaba este viernes en el estadio del Houston Dynamo, de la MLS, debe salir con sus artilleros Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökeres (Arsenal).



"Vamos a jugar contra un delantero que conozco muy bien y otro que ha tenido una temporada excelente. Será un partido difícil, pero cuando llegue el momento, tenemos que estar preparados", declaró van Dijk tras el partido contra Japón.



Duelos aparte



El encuentro traerá, además, duelos aparte: La jerarquía defensiva de van Dijk, dominante en juego aéreo, lectura y anticipación, frente a su compañero en el Liverpool Alexander Isak, rápido, efectivo y dispuesto a ganar las espaldas del rival.



"Es un defensa central increíble. Lleva jugando a un nivel altísimo durante muchos años y ha sido, y sigue siendo, uno de los mejores del mundo en esa posición", dijo este viernes Victor Lindelöf sobre van Dijk.



En el medio campo, Frenkie de Jong tendrá la tarea de controlar el ritmo del partido, mientras que el sueco Yasin Ayari, autor de un doblete ante Túnez, deberá hacerle perder ese control para avanzar a campo contrario.



En el ataque de la Oranje, Cody Gakpo pondrá a trabajar su astucia para romper la estructura cerebral de la defensa de Victor Lindelöf.



Potter se lució ante Túnez con su planteamiento ofensivo.



Los hombres de Ronald Koeman deberán cuidarse de Isak y Gyökeres, autores de un gol cada uno frente a Túnez, si no quieren que la clasificación se les complique más.



"Creo que somos conscientes de las cualidades que tenemos en esas posiciones de ataque. Nuestro reto es crear un equipo lo suficientemente equilibrado y que funcione bien para que esos jugadores puedan ser ellos mismos y disfrutar del fútbol. Creo que, si lo consiguen, (Isak y Gyökeres) serán una amenaza", sostuvo Potter.

