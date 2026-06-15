Suecia golea a Túnez y toma la delantera del grupo F

Suecia mostró mucha solvencia y derrotó 5-1 a Túnez, lo que le permite tomar el primer lugar del grupo F de la Copa del Mundo 2026.

Los vikingos se encargaron de despachar a las “águilas de Cartago” gracias a un buen trabajo, sobre todo en ataque, al mostrar una de las mejores duplas ofensivas con Alexander Isak y Victor Gyokeres.

Yasin Ayari fue uno de los puntos altos del partido con su doblete. Primero se encargó de abrir las cuentas para los suecos en un emotivo gol al minuto 7, que no festejó, pues sus padres son de origen tunecino.

Luego apareció la dupla de delanteros de la Premier para encaminar la victoria.

Primero fue Isak al minuto 30, que amplió la ventaja; luego Gyokeres pondría el tercero al 60', que liquidaba toda esperanza de los africanos.

Antes, Túnez había logrado descontar por intermedio de Omar Rekik al 43', que los metía de lleno en la pelea.

El cuarto tanto lo consiguió Mattias Svanberg al 84’ en su primera jugada del partido tras venir desde el banquillo y cerraría las cuentas el propio Ayari al 90+5’ con su segundo de la noche.

Los suecos toman el primer lugar del grupo con tres puntos tras el empate más temprano entre Japón y Países Bajos.



