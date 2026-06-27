Sorpresa en el Grupo H: Cabo Verde avanza a dieciseisavos y Uruguay regresa a casa

Los marcadores de este viernes fueron: España 1-Uruguay 0 y Cabo Verde 0-Arabia Saudita 0.

La sorpresa se quedó para la última fecha en el Grupo H, donde el combinado de Marcelo Bielsa quedó eliminado y el equipo de Cabo Verde logró sellar su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La Celeste cerró el certamen mostrando la misma cara con la que empezó. Los sudamericanos llegaron al Mundial con dudas, pero, viendo el grupo, era difícil imaginar que la aventura norteamericana iba a finalizar tras tres encuentros.

Ante la Furia Roja, la garra charrúa poco sirvió, porque para derrotar a un equipo como el de Luis de la Fuente se necesita más que pierna fuerte.

Los españoles se pusieron arriba en el marcador al minuto 42 y en el complemento supieron manejar la ventaja que les dio el tanto de Álex Baena.

El minuto 90 llegó y la desazón uruguaya se suma a las dudas sobre la continuidad de Marcelo Bielsa.

En el otro encuentro de la jornada salió el segundo lugar del grupo y fueron los Tiburones Azules.

El empate ante los sauditas fue suficiente para sellar un boleto invicto tras tres empates.

Los africanos, de esta manera, se convierten en una de las mayores sorpresas del Mundial y en la siguiente fase se estarían enfrentando a Argentina.



