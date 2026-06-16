"Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", denuncia la selección de Irán

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, afirmó el lunes por la noche que su equipo ha sido "el más maltratado" durante el Mundial, en referencia a las dificultades que enfrentó la Team Melli en un contexto de guerra con Estados Unidos.

"Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", aseguró el DT en la conferencia de prensa tras el empate 2-2 de Irán ante Nueva Zelanda, en su primer partido del Mundial 2026 disputado en Los Ángeles.

Tras meses de incertidumbre provocadas por la guerra en Oriente Medio, Irán debutó el lunes en el Mundial, después de haber tenido que trasladar a última hora su campo base de Arizona, en el sur de Estados Unidos, a Tijuana, en el norte de México, y vio cómo las autoridades migratorias estadounidenses denegaban el visado a una quincena de miembros de su delegación.

La estrella del Team Melli, Mehdi Taremi, también explotó en la zona mixta, denunció el "desastre logístico" que está sufriendo el equipo, que nada más acabar el partido debe regresar a Tijuana, desde donde tendrá que volar de nuevo en unos días para enfrentarse a Bélgica en Los Ángeles el próximo domingo.

"Es mucho estrés para los jugadores, tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor", declaró el actual goleador del Olympiacos griego.

"Uno de nuestros analistas tiene que venir a hacer de responsable ante la prensa, todo esto es un desastre", en cuanto a logística, lamentó, sin querer, sin embargo, recurrir a "excusas" para explicar el empate ante Nueva Zelanda.

"Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses, solo queremos paz, alegría, ¿no son esos los eslóganes de la FIFA?", reiteró el delantero estrella de 33 años, quien reveló que el presidente de la instancia rectora del fútbol, Gianni Infantino, había visitado a los jugadores en el vestuario.

"Le pedimos las mismas cosas (...) él quiere ayudar, pero hay otros problemas" que les frenan, dijo sin mencionar directamente a la administración estadounidense.

Taremi también agradeció "a los aficionados de Los Ángeles", que alentaron con fuerza al Team Melli, pese a que varios cientos de opositores al régimen de Teherán se manifestaron fuera y dentro del estadio y abuchearon el himno iraní y mostraron banderas prerrevolucionarias.



