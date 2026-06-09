Somalia defiende "integridad" del árbitro al que EE.UU. denegó entrada

El galardonado árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue apartado del Mundial 2026, que se inicia el jueves, tras habérsele negado la entrada a Estados Unidos, informó la FIFA este lunes.



"La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos", declaró un portavoz del organismo rector a la AFP.



La FIFA subrayó que no tenía capacidad para influir en la decisión, la cual, según afirmó, es competencia exclusiva de Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial, junto a México y Canadá.



"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento", señaló el portavoz.



"Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién puede entrar en su país".



No se aclaró el motivo por el que se denegó la entrada al juez en Estados Unidos.



Disponía de un visado en regla, indicó a la AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes.



Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.



Árbitro respetado en África

Omar Abdulkadir Artan "figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play", lamentó Ciise Aden Abshir.



"La comunidad del fútbol debería apoyarlo en este momento difícil", añadió el antiguo capitán de la selección nacional somalí.



El referí debía ser el primer somalí en dirigir en una Copa del Mundo. Con 34 años, formaba parte de los 52 árbitros seleccionados para llevar el silbato en el Mundial 2026, el primero que se organiza en tres países y en el que participan 48 selecciones.



Titular del estatus de la FIFA desde 2018, Artan arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025.



Somalia se halla en el punto de mira de Donald Trump.



A finales de noviembre, el presidente estadounidense lo calificó de "país podrido" y manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de expulsión.

