Sin sorpresas y con Muslera: Los convocados de Uruguay para el Mundial

Con Federico Valverde a la cabeza y la esperada inclusión del veterano guardameta Fernando Mulsera, Marcelo Bielsa oficializó este domingo la lista de 26 futbolistas que defenderán a la Celeste en el Mundial que inicia en once días en Norteamérica.



La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció la lista de convocados en sus redes sociales con una pieza audiovisual en la que recorre un bar y varios escenarios ciudadanos, en los que se descubren uno a uno los nombres de los jugadores.



Bielsa conformó una nómina cargada de jugadores que se pueden desempeñar en el mediocampo, pero con fuerte proyección en ataque, con el capitán del Real Madrid, Federico Valverde como insignia.



26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Muslera y sus cinco Mundiales

A sus 39 años, Fernando Muslera volverá a defender el arco de Uruguay en un Mundial.

El guardameta, referente histórico de la Celeste, disputará su quinta Copa del Mundo tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Con su presencia en la cita de 2026, Muslera, de Estudiantes de La Plata, se convertirá en el futbolista uruguayo con más Mundiales disputados en la historia.

Por detrás de Muslera, con cuatro Copas del Mundo disputadas, quedaron Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, integrantes de la generación de la Celeste que coincidió en los ciclos de 2010 a 2022, y Pedro Rocha, un célebre mediocampista presente en las citas de 1962, 1966, 1970 y 1974.

Integrante del Grupo H en el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Uruguay completará la serie enfrentando a Cabo Verde y España, una de las favoritas a llevarse el título.

La lista de 26 jugadores de Uruguay:

Porteros: Sergio Rochet (Internacional, BRA), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, ARG), Santiago Mele (Monterrey, MEX).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ENG), Sebastián Cáceres (América, MEX), Mathías Olivera (Nápoles, ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA), Matías Viña (River Plate, ARG).

Mediocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United, ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City, USA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás De la Cruz (Flamengo, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga, POR), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Brian Rodríguez (América, MEX), Maximiliano Araújo (Sporting, POR).

Delanteros: Rodrigo Aguirre ( Tigres, MEX), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP), Darwin Núñez (Al Hilal, KSA).