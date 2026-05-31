¡Sin piedad! Brasil golea 6-2 a Panamá en el Maracaná

Vinícius Júnior abrió camino, la selección dirigida por Carlo Ancelotti brilló y Brasil aplastó este domingo 6-2 a Panamá en un amistoso en el estadio Maracaná, una feliz despedida de la Canarinha ante su público antes de viajar el lunes a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026.

El defensa de Saprissa, Fidel Escobar, fue titular y jugó 65 minutos, mientras que el atacante Tomás Rodríguez ingresó de cambio al 66'.

Vini marcó un madrugador gol apenas a los 58 segundos y Casemiro en el minuto 39, Rayan en el 53, Lucas Paquetá en el 60, Igor Thiago de penalti en el 63 y Danilo en el 81 completaron la cuenta de los pentacampeones mundiales frente a más de 72.000 espectadores que ovacionaron al equipo.

Amir Murillo en el 14', con un tiro libre que se desvió en Matheus Cunha en la barrera para dejar descolocado al arquero Alisson, y Carlos Harvey en el 84 anotaron por los canaleros.

"¡Olé, olé, olá, Neymar, Neymar!", coreó el Maracaná antes de comenzar el partido, mientras el lesionado astro de 34 años saludaba a las tribunas.

No se había cumplido el minuto de juego cuando Vinícius dio la delantera al Scratch tras un robo de pelota de Casemiro.

Panamá, sin embargo, pospuso la fiesta con la falta cobrada por Murillo. Vini apareció de nuevo y centró para un remate de cabeza de Casemiro, devolviéndole ventaja a la Canarinha.

Ancelotti cambió a diez de sus once titulares tras el descanso, a fin de repartir minutos. La segunda unidad entró con ganas, sentenciando con tantos de Rayan, Paquetá, Igor Thiago y Danilo.

Panamá se consoló con el tanto final de Harvey.

En la Copa del Mundo, los panameños enfrentarán a Ghana, Croacia e Inglaterra en Grupo L.



Por su parte, los brasileños conforman el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.



Alineaciones:

Brasil: Alisson (Ederson, 46) - Wesley (Roger Ibáñez, 46), Bremer (Danilo, 46), Léo Pereira, Alex Sandro (Douglas Costa, 46) - Casemiro (Fabinho, 46), Bruno Guimarães (Danilo S., 46) - Luiz Henrique (Rayan, 46), Raphinha (Lucas Paquetá, 46), Vinícius Júnior (Endrick, 46) - Matheus Cunha (Igor Thiago, 46). DT: Carlo Ancelotti.

Panamá: Orlando Mosquera - Amir Murillo, Fidel Escobar (Jiovanny Ramos, 65), José Córdoba (Edgardo Fariña, 66), Andrés Andrade (Roderick Miller, 65), César Blackman (Kadir Barría, 66) - José Luis Rodríguez (Tomás Rodríguez, 66), Yoel Bárcenas (Eric Davis, 66), Carlos Harvey (Víctor Griffith, 84), Ismael Díaz (Cristian Martínez, 46) - Cecilio Waterman (José Fajardo, 46). DT: Thomas Christiansen.

Árbitro: Daniel Schlager (Alemania).