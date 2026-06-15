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Mundial 2026

Siguen las sorpresas en el Mundial: Egipto le saca un punto a Bélgica

Liderados por el cumpleañero Mohamed Salah, los egipcios tuvieron contra las cuerdas a Courtois, De Bruyne y compañía.

Bélgica ante Egipto, Mundial 2026/AFP
Bélgica ante Egipto, Mundial 2026/AFP
Por José Fernando Araya 15 de junio de 2026, 15:00 PM

La selección de Egipto consiguió otro sorpresivo marcador al empatar 1-1 ante Bélgica por las acciones del grupo G. 

Encabezados por un Mohamed Salah que disfrutó sus 34 años en pleno partido, los egipcios plantaron cara a los europeos que contaron con De Bruyne, Courtois y Lukaku entre sus principales estrellas. 

De hecho, tomaron la delantera gracias a un remate de largo de Emam Ashour en apenas 20 minutos de juego para el 1-0. 

La ventaja resultó incómoda para los belgas, quienes tuvieron que esperar hasta la complementaria para empatar. 

En la primera pelota que se hizo presente tras venir del banquillo, Romelu Lukaku llegó a cerrar una pelota en el área y al final ayudó a que el defensor Mohamed Hany incurriera en autogol al minuto 66 para el 1-1.

Mérito aparte para el guardameta egipcio Mostafa Shobeir, quien brilló con estupendas paradas tras el ataque belga. 

A las 7 p. m., Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán para conocer cómo queda el grupo luego de la primera ronda de grupos. 

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