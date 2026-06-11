Siga aquí la inauguración del Mundial 2026

El telón del Mundial 2026 está por subirse. La Copa del Mundo Norteamérica 2026 está por iniciar y en Teletica puede disfrutar de todos los detalles en las diferentes plataforma.

Dará inicio a las 11 a. m. y la puede disfrutar a través de Teletica Canal 7 y el app de TDMAX.

Además, desde las 10 a. m. iniciará la transmisión en Teletica Radio con Teletica Deportes Radio: puede ingresar a este enlace: https://www.teleticaradio.com/

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica a la 1 p. m. en el mítico Estadio Azteca.

Gran espectáculo

La figura será nada más y nada menos que Shakira con su nuevo éxito mundialista: "Dai Dai", la canción oficial de la cita planetaria.

Shakira estará en el escenario en compañía del nigeriano Burna Boy y de la agrupación Ghetto Kids, una fundación infantil de Uganda.



La artista colombiana también estuvo en tres mundiales anteriores desde Alemania 2006 con "Hips Don't Lie/Bamboo"; así como el popular "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014.

Eso sí, no estará solo la artista sudamericana sino también Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

