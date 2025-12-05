Siga aquí el sorteo del Mundial 2026

Ya se palpita la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y ya puede observar las diferentes transmisiones que tendrá Teletica.

Teletica transmitirá el sorteo a partir de las 10:45 a. m. por sus diferentes plataformas: Canal 7, Teletica Radio y TDMAX. En Teletica.com también puede disfrutar de la transmisión si usted se encuentra en Costa Rica.

También puede observar el sorteo por Teletica y análisis en tiempo real por las redes de TD+.



En los sitos web Teletica.com y Teletica Radio puede seguir la transmisión En Vivo.





