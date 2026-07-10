"Si ganamos el Mundial, nadie se acordará de si marqué goles", dice Yamal

Elegido mejor jugador del partido (MVP) ganado por España 2-1 a Bélgica, este viernes en cuartos de final del Mundial, Lamine Yamal compartió su alegría por el pase a las semifinales y quitó importancia a haberse quedado una vez más sin marcar.

"Obviamente quiero marcar, pero no salgo al campo pensando en eso, lo hago pensando en ayudar al equipo. Si ganamos el Mundial, nadie se acordará de si marque goles. Si me llevo el MVP mejor, pero lo importante es ganar", dijo el astro del Barcelona después de la victoria en Los Ángeles.



"Sé que puedo aportar aunque no marque. Sé que con mis movimientos arrastro a muchos rivales, así que hago todo lo puedo para ayudar al equipo", apuntó.

Yamal fue considerado el emblema de la selección española campeona de la Eurocopa en 2024, aunque entonces solo marcó un gol, de bellísima factura, en la semifinal ganada ante Francia.



En este Mundial lleva también un gol aunque fue en la fase de grupos, en la victoria 4-0 sobre Arabia Saudita.



"Se ha metido una idea de que yo marqué﻿ más en la Eurocopa, pero la Eurocopa la ganamos marcando yo solo un gol. Y aquí llevo un gol, así que estoy tranquilo", sonrió.



En el horizonte aparece una nueva semifinal contra Francia, que promete ser un duelo de máxima exigencia.



"Hay dos opciones, que ellos lleguen a tres finales seguidas (del Mundial) o que nosotros les ganemos tres veces seguidas, vamos a ver qué ocurre. No tenemos ningún miedo", aseguró.



Yamal aludía así a la semifinal ganada por España ante su vecino del norte tanto en la Eurocopa 2024 como en la Liga de Naciones de la UEFA 2025.

