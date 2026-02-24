Sheinbaum asegura que no existe "ningún riesgo" en la sede de Guadalajara para el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026, luego de que una asonada narcotraficante provocara temor en la ciudad y en buena parte del país el domingo.

Sheinbaum aseguró en rueda de prensa que no existe "ningún riesgo" para los visitantes y ofreció "todas las garantías" para que la metrópoli del oeste de México reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

El domingo, la violencia criminal irrumpió en esa región a raíz de la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

Durante la operación y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, reportaron las autoridades el lunes.

El CJNG respondió al despliegue oficial con quema de vehículos, comercios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país, dejando imágenes que dieron la vuelta al mundo a menos de cuatro meses del comienzo de la cita máxima del fútbol (11 de junio-19 de julio).

En Ciudad de México y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas de la Copa del Mundo, que se disputará también en Estados Unidos y Canadá, no se registraron incidentes violentos.

Una portavoz de la FIFA dijo a la AFP que por ahora el organismo no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista.

Vuelta a la normalidad.

Nemesio Oseguera, apodado El Mencho, era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.

El capo de 59 años dirigía el CJNG, una de las mafias criminales más poderosas del mundo y designada por Washington como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

La reacción del cártel a la muerte de su líder provocó temor en ciudades cercanas como Puerto Vallarta, un concurrido balneario de la costa del Pacífico, frecuentado por turistas y hogar de residentes originarios de Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró este martes que la situación "poco a poco se está normalizando" y que los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara operan sin problemas.

A lo largo del lunes también se registraron bloqueos, pero en menor cantidad, pues la mandataria aseguró en su rueda de prensa que solo fueron entre seis y siete y "todos fueron levantados".

De acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco (oeste), este martes se reactivan las actividades económicas y las escuelas reanudarán las clases el miércoles.

Debido a la convulsa jornada del fin de semana, se suspendieron dos partidos de fútbol el domingo en Jalisco y otro en el estado de Querétaro, en el centro de México.

Además de cuatro encuentros de la fase de grupos del Mundial, entre ellos uno de los más destacados de esa instancia, entre Uruguay y España, Guadalajara albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

En ese certamen participarán seis selecciones, ninguna europea: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.



