Shakira y Andrea Bocelli encabezan la ceremonia inaugural del Mundial 2026

México, México | El Mundial 2026 comenzó este jueves con una ceremonia inaugural encabezada por estrellas como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El espectáculo se desarrollaba sobre una lona que cubría todo el terreno de juego del mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de una Copa del Mundo, constataron periodistas de la AFP.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico "Oye mi amor", seguida por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules.

El público coreaba las canciones, acompañadas por coreografías con bailarines vestidos con trajes indígenas —con grandes penachos— y mujeres con vestimentas típicas. Además, fuegos artificiales surgían del escenario, que tenía en el centro un gran trofeo mundialista.

"¡Viva México!", gritaron en más de una ocasión, mientras el Azteca vibraba con la celebración.

Andrea Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial 2026, titulado "DNA", una mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenará la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica se disputará una vez concluida la ceremonia.



