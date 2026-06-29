Serena Williams revoluciona Wimbledon con su esperado regreso al tenis individual

Wimbledon, Reino Unido | El esperado regreso de Serena Williams al tenis individual se ha convertido en el gran atractivo del inicio de Wimbledon 2026. A sus 44 años, la estadounidense volverá a disputar un partido de singles este martes frente a la australiana Maya Joint, en un duelo que ha generado enorme expectativa entre jugadores, aficionados y organizadores.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, reconoció que espera con ilusión volver a verla competir.

"Estoy impaciente por verla jugar. No sé hasta dónde puede llegar en el torneo, pero lo que ha logrado es formidable", afirmó la bielorrusa.

La directora general del All England Tennis Club, Sally Bolton, aseguró que la presencia de Serena representa uno de los grandes acontecimientos del campeonato.

"Es un icono de este deporte. Será sin duda el boleto que todos querrán tener el martes", comentó.

Quien también elogió el regreso de la estadounidense fue Novak Djokovic, máximo ganador de torneos de Grand Slam en la categoría individual masculina.

"Volver tras haber estado varios años fuera del circuito, siendo madre de dos hijos, y con todo el esfuerzo que eso implica, es extraordinario", destacó el serbio.

Djokovic reveló además que ha visto a Serena entrenarse con una intensidad incluso mayor que durante el mejor momento de su carrera.

"La he visto más en la sala de entrenamiento aquí que cuando estaba en la cima. Eso dice mucho sobre su voluntad de que este regreso salga de la mejor manera", señaló.

La expectativa también alcanza a sus posibles rivales. La joven rusa Mirra Andreeva confesó que esperaba evitar a Williams en el sorteo.

"Creo que nadie quería enfrentarse a Serena en la primera ronda. Yo habría estado muy nerviosa", admitió entre risas.

Su rival será la australiana Maya Joint, quien afronta el desafío con respeto, pero también con confianza.

"Será un partido difícil, pero aun así creo que tengo opciones de ganar", afirmó.

La incógnita gira en torno al nivel competitivo con el que llegará Serena tras casi cuatro años sin disputar un partido oficial de individuales. Su hermana Venus evitó dar pistas sobre su estado de forma.

"Vayan a verla entrenar. Esa probablemente sea la mejor forma de saber cómo está jugando", respondió.

Mientras tanto, la propia Serena asegura afrontar esta nueva etapa con una perspectiva distinta.

"Por primera vez en mi carrera creo que disfrutaré de verdad el hecho de estar aquí", señaló la estadounidense, quien admitió sentirse "un poco nerviosa", como antes de cada partido de su trayectoria.